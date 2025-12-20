ତିଲକ୍-ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବରୁଣ ରଚିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଫସିଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୩୦ ରନରେ ହେଲା ଚିତପଟାଙ୍ଗ୍
IND vs SA T20: ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୩-୧ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୩୧ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୨୦୧ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୬ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ୍ ଓପନ କରିଥିଲେ। ସାମସନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କ କରି ୨୨ ବଲ୍ରେ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବୋଲରଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ୨୫ ବଲ୍ ରୁ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୬ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ୪୨ ବଲ୍ ରୁ ୭୩ ରନ୍ କରି ଭାରତକୁ ୨୩୧ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
୨୩୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ସହିତ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡି କକ୍ ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାୱାରପ୍ଲେରେ କୌଣସି ୱିକେଟ ନ ହରାଇ ୬୭ ରନ କରିଥିଲା।
ମୋଡ ବଦଳେଇଲେ ବୁମରାହ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୦ ଓଭରରେ ୧୧୮ ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଡି କକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋଲିଂରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୬୫ ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଡି କକ ୩୫ ବଲରେ ୬୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରନ ହାର ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡି କକଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ଆଫ୍ରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ କେବଳ ୩୮ ରନ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରନ ହାରକୁ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ବରୁଣଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ: ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୫୩ ରନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଚାରି ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବରୁଣ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲର ଶେଷ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ଛକା ସହିତ ୨୧ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ବର୍ଷ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।