ଦିନେ ଥିଲେ ଓଡଶା ପ୍ରଭାରୀ ଆଜି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ବି. କେ. ହରିପ୍ରସାଦ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି. କେ. ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବୁଧବାର (ଜୁନ୍ ୩) କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (KPCC)ର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶିବକୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।

ଏନେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) କେ. ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି. କେ. ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।” ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଦଳ ବିଦାୟୀ ପିସିସି (PCC) ସଭାପତି ଡି. କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।”

ହରିପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ (MLC) ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର, ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସ୍‌ଏସ୍‌ (RSS) ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ…

ଏହି ୭ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ

ହରିପ୍ରସାଦ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।୧୯୫୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ହରିପ୍ରସାଦ ‘ବିଲ୍ଲବ’ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC) ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

You might also like More from author
More Stories

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ…

ଏହି ୭ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା! ODI…

ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦିନେ ‘ମହିଷାସୁର’ ସହ ତୁଳନା…

1 of 29,423