Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ହାରିସ ରୌଫ ବ୍ୟାନ୍! ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍, ICC ଶୁଣାଇଲା କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ICC ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିନିଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ଥର ଯାକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ, ICC ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟରେ ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି।

ଆଇସିସି ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା 24 ମାସର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହାରିସଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହାରିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରୁ ବାହାର ରହିବେ।

ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା 2.21 ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଧାରା 2.6 ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଶୋଭନୀୟ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଇଙ୍ଗିତ ସହିତ ଜଡିତ। ତଥାପି, ତଦନ୍ତ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ।ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ (ଭାରତ)ଙ୍କ ଉପରେ ଧାରା 2.21 ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା।

ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଧାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣିରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।

