ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହରିଶଙ୍କ ହାତ, ଚିର ନିଦ୍ରାରେ କଳିଯୁଗର ଭୀଷ୍ମ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ
Harish Rana: ନା ଡାକ୍ତର ସାହା ହେଲେ ନା ଭଗବାନ୍ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଲେ । ଶେଷରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ କଳିଯୁଗର ଭୀଷ୍ମ । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ହରିଶ ରାଣା ଶେଷରେ ଜୀବନ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଯାଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଆଜି ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋମାରେ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏମ୍ସରେ ହରିଶ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସହାୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣକାରୀ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କୌଣସି କଷ୍ଟ ବିନା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ହରିଶ ରାଣା ମାମଲାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣା, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣୀ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ଭାରତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପାରଦିୱାଲା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, “ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତଥାପି, ଆମେ ଏହି ପୁଅକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।”
ହରିଶ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ପଡ଼ିଲେ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗାଜିଆବାଦର ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ ରାଣା ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହରିଶ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ସେ ନିରନ୍ତର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘା’ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପିତାମାତା ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହରିଶଙ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତର ରାୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ-ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।