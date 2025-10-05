କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ; ଡବଲ ନୁହେଁ ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେ ଖେଳାଳି, ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଚର୍ଚ୍ଚା…
ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ସାଉଁଟିଲେ ପ୍ରଶଂସା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାହୋଲ । ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ହର୍ଜସ ସିଂ । ଡବଲ ନୁହେଁ ଏଥର ଟ୍ରିପଲ ସେଁଚୁରୀ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ମାତ୍ର ୧୪୧ଟି ବଲ ଖେଳି ସେ ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।ଏଥିରେ ୩୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ବ୍ୟାଟର ହର୍ଜସ ସିଂ । ପାଟର୍ନ ପାର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସ ଓ ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସ ତରଫରୁ ଖେଳି ଏକ ସୀମିତ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୪୧ଟି ବଲରେ ୩ଶହ ରନ ମାରିଥିଲେ । ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ।
ଏହି ରେକର୍ଡ ଆଗରୁ ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହର୍ଜସ ସିଂଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ହର୍ଜସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ହୋଇତିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ।ସେମାନେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡରୁ ସିଡନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହର୍ଜସ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କପ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଖେଲିଥିଲେ । ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ୬୪ ବଲରେ ୫୫ ରନ କରିଥିଲେ । ସେହି ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ମୋଟ ୨୫ ରନ କରିଥିଲା ଆଉ ହର୍ଜସ ସାର୍ବାଧିକ ରନ କରି ସ୍କୋରକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ହର୍ଜସଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ତ୍ରିଶତକ ହୁଏତ ତାଙଅକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ସାହଯ୍ୟ କରିବ ।