ପଲାଶଙ୍କ କନିଆଁ ହେବେ ସ୍ମୃତି, ୨୩ରେ ବାଜିବ ସାହାନାଇ, ଉତ୍ସବରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଲୱା

ପଲାଶଙ୍କ କନିଆଁ ହେବେ ସ୍ମୃତି, ୨୩ରେ ବାଜିବ ସାହାନାଇ
Smriti Mandhana Marriage: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସ୍ମୃତି ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇ ଦୁହେଁ ହାତ କୁ ଦି ହାତ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ମୃତି ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ପଲାଶଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ମାରିଥିବା ସ୍ମୃତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କ୍ରିକେଟନେକ୍ସଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସାଥ୍ ମିସ୍ କରୁ। ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହ ଆମ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହେବ।”
ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ “ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ଡ ୟୁନିଅନ” ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଦେଖାଦେବେ ।
ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବିବାହ କରିବାରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି।