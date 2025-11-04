ଟ୍ରଫି ସହ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ, ଜଳିପୋଡି ଗଲେଣି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ହରମନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ନା କେବଳ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ବରଂ ଏହା ଭିତର ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ହରମନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ: ହରମନପ୍ରୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “Cricket is not just a gentleman’s game।”
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ କେବଳ “ଭଦ୍ରଲୋକ” କିମ୍ବା “ପୁରୁଷଙ୍କ ଖେଳ” ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଖେଳ ମଧ୍ୟ । ହାରମନଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା: ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ନୂତନ ପରିଚୟ: ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଖେଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ମିଳିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଶଫାଲି ବର୍ମା ୮୭, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୫୮ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରିଚା ଘୋଷ ୨୪ ବଲରେ ୩୪ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଫିନିସ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ୪୫.୩ ଓଭରରେ ୨୪୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବେ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହୋଇଛନ୍ତି।