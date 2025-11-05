ହରମନଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ କଣ ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ହଟିଲା ସସପେନ୍ସ, ଖୁଲାସା କରି କହିଲେ…

ହରମନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସବୁଦିିନ ରହିବ ଟ୍ରଫି...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ରହିବ ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି। ସେହି ଐତିହାସିକ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର।ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେ।

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବିଶ୍ବକପକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତରେ WORLD CUPର ଏକ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସବୁବେଳେ ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଓ ମୋ ହାର୍ଟରେ ରହିବ।

ଏହି ଟାଟୁରେ 2025 ଓ 52 ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ 2025ରେ ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଓ 52ରନରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ନମ୍ବରର ଲେଖିଥିଲେ।

କଣ କହିଥିଲେ ହରମନ ପ୍ରୀତ: ଖୁସିରେ ସେ କହିଥିଲେ କି “ଏହା ମୋର ପିଲା ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା। ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ଯାଟ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲି ତ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କାଠ କାଟି ଛୋଟ ବ୍ଯାଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ।

ଖେଳ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ଯାଉଥିଲୁ । ଆଉ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏମିତି ବିସଅବକପ ଜିତିବି। ଆଉ ଆଜି ତାହା ସତ ହୋଇଛି।

ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଦେକିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ଏବେ ସତ ହୋଇଛି। ଏହି ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ଆଗକୁ ଦଳକୁ ଲିଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲିଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ହରମନ ପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବ କପ ମ୍ଯାଚରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚରେ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ।

ଶେଷ ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ମଇଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ। ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମ୍ଯାଚର ଐତିହାସିକ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

 

