Out Out Out : ୬ ବଲରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଜଲୱା ଦେଖାଇଲେ ହର୍ଷିତ୍, (Video) ଟି-୨୦ରେ ୮ ୱିକେଟ ନେଇ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ଏହି ପ୍ଲେୟର୍
ମଇଦାନରେ ହର୍ଷିତ କଲେ ଧମାଲ୍ । ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦର୍ଶକ ସବୁ ହୋଇଗଲେ ଅବାକ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଦଳ ହାରୁଥିବା ଖେଳକୁ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଓଭରର 6 ବଲ୍ ରେ 6 ଛକା ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଏପରି ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ନାମ ଜାଣନ୍ତି ଯିଏ 6 ବଲ୍ ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, 6 ବଲରେ ଲଗାତାର 6 ୱିକେଟ୍ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ, ଏହା କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୋଲର ଏବଂ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବୋଲରଙ୍କ ନାମ ହର୍ଷିତ ସେଠ୍, ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି।
ଟି-20ରେ ହର୍ଷିତ ସେଠ୍ 8 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଏହି ସାହସୀ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ସେଠ୍ UAEର ଅଜମାନରେ କାରାଭାନ୍ ଅଣ୍ଡର-19 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ T20 ଲିଗ୍ ରେ 6 ବଲ୍ ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।
ଏହା 2021 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲିଗ୍ ରେ UAE ର DCC ଷ୍ଟାରେଟ୍ସ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଡିସିସି ଷ୍ଟାରେଟ୍ସ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଡିସିସି ଷ୍ଟାରେଟ୍ସ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍କୋର ୧୨ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍କୋରବୋର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
୬ ବଲ୍ରେ ଲଗାତାର ୬ ୱିକେଟ୍
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହର୍ଷିତ ସେଥ୍ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ବୋଲର ଏହି ଓଭରର ଶେଷ ଚାରି ବଲ୍ରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ହର୍ଷିତ ସେଥ୍ ୬ ବଲ୍ରେ ଲଗାତାର ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।