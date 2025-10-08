“ପ୍ରଥମ ରାବଣ, ଯିଏ ନିଜେ ସୀତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି ଆସିବ…”’ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି ‘ସୈୟାରା’ ପରେ ଆଉ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଅଭିନିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ’ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍: “ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ”ର ଦମଦାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲରଟିର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଡାଇଲୋଗରୁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମସେ ମହବତ୍ କରନା ଏ ସନମ୍…ମେରୀ ଜରୁରତ୍ ହୈ ଅର୍ ୟେ ତେରୀ ବଦନସୀବ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ହୈ” । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପାଗଳାମୀରେ ଭରପୁର ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ: “ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ” ଟ୍ରେଲରଟି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଉଛି । କେତେବେଳେ, ସେମାନେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେଲର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ।
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରାବଣ ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ… : ଟ୍ରେଲରର ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ଡାଇଲୋଗଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ‘ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ନାଁ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ରାବଣ ଅଟେ, ତେବେ ଇତିହାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରାବଣ ଯିଏ ନିଜେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡି ଆସିବ’ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଲାପ ଜାଭେରୀ ଓ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୀତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ତାରିଖ ବଦଳି ଦୀପାବଳିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିଜର ଏବଂ ଅନେକ ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ।