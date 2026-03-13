କ୍ଷତି ସହିବ KKR; IPLର ପୁରା ସିଜିନରେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା…

KKR ଦଳରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା OUT !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ, ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଇପିଏଲର ଏହି ୧୯ତମ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ – ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହର୍ଷିତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ସାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି।

କେକେଆର ଦଳ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଏହାର ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଏକ ବଡ଼ ଝଟକାରେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେବେଠାରୁ ସେ ଆକ୍ସନରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ବଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ।

ଫେବୃୟାରୀରେ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲେ: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଘାତ ପରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଫେବୃଆରୀରେ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଖବର ସେୟାର କରି ହର୍ଷିତ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି: “ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

