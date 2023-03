ପୁଣି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୭ମୃତ ୪ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେପରି ମାମୁଲି ହେଇ ଗଲାଣି । ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯମୁନା ନଗର-ପଞ୍ଚକୁଲା ରାଜପଥରେ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ଶାହାଜାଦପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ । ଏଠାରେ ରାଜପଥରେ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକ ଏବଂ ଏକ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି।

Ambala, Haryana | 7 people were killed and 4 injured in a collision between a trailer truck and a bus on the Yamuna Nagar-Panchkula highway on 3rd March. The incident occurred under PS Shahzadpur limits. Case registered. pic.twitter.com/GsqCZf7FKq

