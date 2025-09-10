Video: ‘ହୋଟେଲ ଜାଳି ଦେଲେ ଜୀବନ ବି ଜାଳି ଦେବେ’- କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିକଳ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲେ ହରିୟାଣୀ ଝିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ…

ଅନେକ ନାଗରିକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ, GEN-Z ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ 26 ଟି ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନେପାଳର ସଂସଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶର ଅନେକ ନାଗରିକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ଉପାସନା ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହରିୟାଣାର ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ହରିୟାଣା ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଣୁ ଭାଟିଆ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

Haryana girls stuck with Upasana Gill amid Gen Z movement in Nepal seek help through video

“ଆମର ହୋଟେଲ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି”: ଭିଡିଓରେ ଉପାସନା ଗିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, “ମୋ ନାମ ଉପାସନା ଗିଲ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପୋଖରା ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଭଲିବଲ୍ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ତାହା ଜଳି ଯାଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ପାରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି।”

“ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ”: ଉପାସନା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ “ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କି ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ନକରି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ କେତେ ସମୟ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ପଠାଯାଉ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛୁ।”

ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରି, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଣୁ ଭାଟିଆ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ପାଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମହିଳା ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନେପାଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ସହାୟତାରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ।

ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ: ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ଉପାସନା ଗିଲଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ “ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିୟାଣା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ନେପାଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସନା ଗିଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ।

ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ଜଳିଯିବା ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଇବ ସିଂହ ସାଇନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିୟାଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।”

