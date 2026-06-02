ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ପରେ କ’ଣ ମାନିଗଲେ ଅନ୍ନାମଲାଇ? ଇସ୍ତଫା ଖବରକୁ ଖାରଜ କରିଛି ଟିମ

By Priyanka Das

K Annamalai Left Party : ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ବି.ଏଲ. ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ, ଏହି ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ‘ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ’ ଏବଂ ‘ତାମିଲ ପ୍ରଥମ’ ରହିବ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଏହି ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ ସାତରୁ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସଂଗଠନ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ।

କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସେ ଏପରି ଏକ ଦଳର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାମିଲ ପରିଚୟକୁ ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ନାମଲାଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।

 

