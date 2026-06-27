ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର, କପାଳରେ ନାଲି ବିନ୍ଦି… ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହା ହୋଇଗଲେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ମାହିକା ଶର୍ମା!
କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଚୁପଚାପ୍ ବାହା ହୋଇଗଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ମାହିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଡେଲ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାହିକା ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାହିକା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ମାହିକା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାହା ହୋଇଗଲେ:
ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ, ମାହିକା ଶର୍ମା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କପାଳରେ ଲାଲ ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କପାଳରେ ତିଲକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି।
ଦୁହେଁ ମାହିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋ ପରେ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି; ହେଲେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କିମ୍ବା ମାହିକା ଶର୍ମା ବିବାହର ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନତାସା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାଁ ଜାସମିନ୍ ୱାଲିଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଫିଟନେସ୍ ମଡେଲ୍ ମାହିକା ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାହିକା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ସମୟରେ, ଭାଇରାଲ୍ ଫଟୋଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ୟୁଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମାହିକା ଶର୍ମା କିଏ:
ମାହିକା ଶର୍ମା ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
କଲେଜରେ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ, ସେ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଏକ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ CGPA ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ମଡେଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଫ୍ୟାଶନ୍ ଜଗତରେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ମନୀଷ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅନିତା ଡୋଙ୍ଗରେ, ତରୁଣ ତାହିଲିଆନି ଏବଂ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଫଳତା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ‘ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର’ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା। ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି।