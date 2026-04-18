କ’ଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲା ଇରାନ? ଆମେରିକା ହାତକୁ ଯିବ କି ମହାବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି?

ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରେନିୟମକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ୟୁରେନିୟମରୁ କେତେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।

By Priyanka Das

Iran Uranium : ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପରମାଣୁ ବିବାଦ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଇରାନ ତାର ୪୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରେନିୟମ (Enriched Uranium) ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଇରାନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୪୫୦ କିଲୋ ୟୁରେନିୟମକୁ ଯଦି ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।

୧୫ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ୟୁରେନିୟମକୁ ନେଇ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍‌! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ।

 

ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯାହା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ୪୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ-ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ‘ୟୁରେନିୟମ’ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।

୧୫ଟି ପରମାଣୁ ବୋମାର ଶକ୍ତି ଇରାନ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ୟୁରେନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୦ ରୁ ୧୫ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ!

କାହିଁକି ଆମେରିକାକୁ ଦେବ ଇରାନ?

ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାଦଲ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ୟୁରେନିୟମ ହସ୍ତାନ୍ତର ଖବର ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରେ, ତେବେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାଜି। ଇରାନ ଏହାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରଦା ପଛରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ‘ପରମାଣୁ ଖେଳ’ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

 

