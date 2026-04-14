IPL ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ MS ଧୋନି? କାହିଁକି ଗୋଟେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି CSK, ଜାଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତର
ସତରେ କ'ଣ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନରୁ ବିଦା ହୋଇଗଲେ ଧୋନି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ IPL ୨୦୨୫ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଆଉ IPL ୨୦୨୬ର ଆରମ୍ଭ CSK ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ହୋଇଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖବରରେ ରହିଛି। ଧୋନି କ’ଣ IPL ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି?
କ’ଣ ଏମଏସ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି:
ନା, ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି, ଧୋନି ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସିଇଓ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ CSK ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୋନି ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।
ହେଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧୋନି ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଧୋନି କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ:
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। CSKର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, MS ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ ଧୋନି ଆଗାମୀ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଏହି ସିଜନରେ କେବଳ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ସେତେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ।