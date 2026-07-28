ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର? ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଟ୍
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଲା, ୨୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦରରେ ଇନ୍ଧନ କିଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସର୍ବଶେଷ ଦର।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ଦର:
ଦେଶର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଇନ୍ଧନର ସର୍ବଶେଷ ଦର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
- ଦିଲ୍ଲୀ – ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା/ଲିଟର, ଡିଜେଲ: ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା/ଲିଟର
- ମୁମ୍ବାଇ – ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା/ଲିଟର, ଡିଜେଲ: ୧୦୩.୩୧ ଟଙ୍କା/ଲିଟର
- କୋଲକାତା – ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କା/ଲିଟର, ଡିଜେଲ: ୯୮.୨୮ ଟଙ୍କା/ଲିଟର
- ଚେନ୍ନାଇ – ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୦୭.୭୬ ଟଙ୍କା/ଲିଟର, ଡିଜେଲ: ୯୯.୬୮ ଟଙ୍କା/ଲିଟର
- ଭୁବନେଶ୍ୱର – ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା\ଲିଟର, ଡିଜେଲ: ୧୦୧.୦୨ ଟଙ୍କା\ଲିଟର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଥାଏ:
ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଭାଟ୍ (VAT), ସ୍ଥାନୀୟ କର ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଇନ୍ଧନର ଦର ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ଏକାପରି ନଥାଏ।
ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସୁବିଧା:
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସହରର ସର୍ବଶେଷ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ (Indian Oil), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ (BPCL) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ (HPCL)ର ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା, ଏସଏମଏସ୍ (SMS) ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହରର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ଜାଣିପାରିବେ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଦଳିପାରେ ଇନ୍ଧନ ଦର: