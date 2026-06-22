ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ? ଷ୍ଟାଟସରେ ‘Withheld’ କିମ୍ବା ‘Under Review’ ଦେଖାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସରେ Withheld କିମ୍ବା Under Review ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ସହଜ ଉପାୟ କଣ।
PM Kisan Status 2026: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସରେ Withheld, Under Review ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ସହଜ ଉପାୟ କଣ।
ଷ୍ଟାଟସରେ ‘Withheld Under Verification’ ଲେଖାହୋଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ?
ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ‘Withheld Under Verification’ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ମିଳିବା ପରେ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଏ।
‘Eligibility Under Review’ ର ଖେଳ କଣ? କାହିଁକି ଅଟକିଯାଏ ଟଙ୍କା?
ଏଥର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ ‘Eligibility Under Review’ ଲେଖାହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନାର କଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ (ଯେପରିକି ଆୟକର ଦାତା ହେବା, ପରିବାରର କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଜମିର ବିବରଣୀ ଦେବା) ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଯଦି ବିଭାଗକୁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାଟସକୁ ରିଭ୍ୟୁରେ ରଖିଦିଆଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ନକରିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଅଟକିବାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ତିନୋଟି ବୈଷୟିକ ଭୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟକିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଥାଏ।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଏମ କିସାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ରେକର୍ଡ ‘No’ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ।
ଇ-କେୱାଇସି : ସରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନକରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଆଧାର ଏବଂ ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ : ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ସହ ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥାଏ।
କିସ୍ତି ଆସିନଥିଲେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, କଣ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଭେଟିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ:
ପଟୱାରୀ/ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ: ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ଦସ୍ତାବିଜ୍ (ଖତିୟାନ/ପଟ୍ଟା), ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପଟୱାରୀ/ଲେଖପାଲ (ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ) କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ କରିଦେବେ।
ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର: ଆପଣ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର e-KYC ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇପାରିବେ।
ଘରେ ବସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ
ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।
ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ: ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏମ କିସାନର ୱେବସାଇଟ୍ (pmkisan.gov.in) କୁ ଯାଇ ‘Know Your Status’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର: କୌଣସି ବି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 155261, 1800115526 କିମ୍ବା 011-23381092 ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ [email protected] ରେ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ।