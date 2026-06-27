ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ତେହେରାନରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ମିସାଇଲ୍-ଡ୍ରୋନ୍ ସାଇଟ୍କୁ କଲା ଟାର୍ଗେଟ୍
ହରମୁଜ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜବାବୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
US Iran Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହରମୁଜ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଇରାନର ଅନେକ ସାମରିକ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଜବାବୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
CENTCOM ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ୨୬ ଜୁନରେ ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବିବୃତି ଅନୁସାରେ, ୨୫ ଜୁନରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ମିସାଇଲ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଡ୍ଡା ଏବଂ ରଡାର୍ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ
ଆମେରିକା ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଗଚ୍ଛିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରଡାର ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପତାକାଧାରୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍/ଭି ଏଭର୍ ଲଭ୍ଲି’ ଉପରେ ଏକପାଖିଆ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲା। CENTCOM କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ
CENTCOM କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ସେନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହରମୁଜ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଜାରି ରଖିବ। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ତାର ସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଏବଂ ମୁତୟନ ଅଛି ଯେପରି ଇରାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା
ବ୍ରିଟେନ ସେନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ ଜାହାଜ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ (କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର)ର ଶିକାର ହୋଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
IMO ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତ ରୋକିଲା
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୋକି ଦେଇଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ। IMO ର ମହାସଚିବ ଆର୍ସେନିଓ ଡୋମିଙ୍ଗୁଏଜ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୫ଟି ଜାହାଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ଟି ଜାହାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ‘ମୂର୍ଖାମୀପୂର୍ଣ୍ଣ’ ବୋଲି କହିଲେ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହରମୁଜ୍ରେ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଏକ ମୂର୍ଖାମୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାର ଉପର ଭାଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜଟି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସେନା ବାକି ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ଗିରାଇ ଦେଇଛି।
ଇରାନକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନକୁ କୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଏହା ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସେ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ତିନୋଟିକୁ ଗିରାଇ ଦେଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ।”