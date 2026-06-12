ହଠାତ୍ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନର ସ୍ପିଡ୍ ହୋଇଗଲା କମ୍, ନୂଆ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଫୁଲ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ

କାହିଁକି ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରାଦିନେ ଯଦି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସମୟରେ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏକମାତ୍ର ଉପକରଣ ଯାହା ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିପାରିବ। କେତେକ ସମୟରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ, ଫ୍ୟାନର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଏ; ନିୟାମକ ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ ସେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ୟାନ୍ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୂରି ନଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗିଳିଦେଇଥିଲା ବିଶାଳ ତିମି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ…

El Niño ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳିପାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ,…

କ୍ୟାପାସିଟରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ:

ଯଦି ଫ୍ୟାନର ବେଗ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପବନ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ୟା କ୍ୟାପାସିଟରରେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଛୋଟ ଉପାଦାନ ଫ୍ୟାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହା ପୁରୁଣା ହେବା ଏବଂ ବିଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ଫ୍ୟାନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, କ୍ୟାପାସିଟରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ରେଗୁଲେଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:

ଯଦିଓ ଏହା କ୍ୱଚିତ୍ ଘଟେ, ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଗୁଲେଟର କେତେକ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍‌ର ଗତିକୁ ଧୀର କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲେଟର ଖରାପ ହୁଏ, ଫ୍ୟାନ୍‌ଟି ଫୁଲ ଭୋଲଟେଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଧୀରେ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ତେଣୁ, ରେଗୁଲେଟରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ  ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଗୁଲେଟର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ଲେଡ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ:

ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍‌ର ବ୍ଲେଡ୍ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ଘୂରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ତେଣୁ, ବ୍ଲେଡ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ଯଦି ବ୍ଲେଡ୍ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ହାତରେ ସିଧା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ସର୍ବାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ବ୍ଲେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରୀ କରିଥାଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୋଟର ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ପକାଇଥାଏ।

ବିୟରିଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:

ଅଧିକାଂଶ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ବିୟରିଂ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଥାଏ ଯାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯଦି ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଗତି ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ କିମ୍ବା ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ, ଯଦି ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ଗିଳିଦେଇଥିଲା ବିଶାଳ ତିମି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ…

El Niño ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳିପାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ,…

ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ…

କ’ଣ ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ଇରାନ ଉପରେ କବଜା…

1 of 29,162