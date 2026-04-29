ଏଯାଏଁ ଖାତାକୁ ଆସିନି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି ଭୁଲ୍, ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ଶେଷ ସୁଯୋଗ
PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିସ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକି ରହିଥାଏ।
ଯଦି ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି।
ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଭେରିଫିକେଶନ:
କିସ୍ତି ଅଟକି ରହିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-କେୱାଇସି। ସରକାର ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା OTP ଆଧାରିତ KYC ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ‘ଭୂମି ବିହନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଜମିର ରେକର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେୟକୁ ରୋକିଦେବ।
ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ‘ଭୂମି ବିହନ’ ଏବଂ ‘e-KYC’ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ପେଲିଂରେ ଅସଙ୍ଗତି।
ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ପରି ଶୁଭିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ “ରାହୁଲ କୁମାର” ଥାଏ ଏବଂ ଆବେଦନରେ ଏହା “ରାହୁଲକୁମାର” ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ DBT (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର) ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପ୍ରାୟତଃ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ IFSC କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ; ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ନହୁଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ପୋର୍ଟାଲରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ:
ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଠିକଣା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଭୁଲ ବର୍ଗ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଫାଇଲ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟରେ ‘କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର’ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଏହି ସୂଚନାକୁ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ।
ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ:
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖକୁ ଶେଷ ସମୟସୀମା ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କିସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।