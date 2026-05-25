EPFO: ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା PF ଖାତା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଠିକ୍
PF ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଗଲେ ପୁଣିଥରେ କିପରି ଚାଲୁ କରିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ (ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟ) ଏକ ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ଲକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫ୍ଓ) ସମ୍ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ରେକର୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ପାସ୍ୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରାଗଲେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ।
ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ:
ଲଗଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଚାକିରିରୁ ଭିନ୍ନ UAN ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTPର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତି।
EPFOର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲକ୍ କରିଥାଏ।
କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ଅବଧି ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ତଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆକ୍ସେସକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ:
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନାଁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ମେଳ ନହେବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅବରୋଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଭୁଲ ବନାନ, ମଧ୍ୟମ ନାମ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପନାମ ଫର୍ମାଟ୍, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଧାର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ ନକରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେବା ସୀମିତ ରହିଥାଏ।
ଖାତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଚାଲୁ କରିବାର ତରିକା:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି EPFO ସଦସ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ‘ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ’ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଯେହେତୁ EPFOର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା OTP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ସମସ୍ୟା KYC ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର ଅଭାବ, ତେବେ ବିଚାରାଧୀନ ଅନୁରୋଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ କମ୍ପାନୀର HR ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ EPFOର ସରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଶେଷ ଉପାୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିକଟତମ ଆଞ୍ଚଳିକ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରି ମାନୁଆଲୀ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ।