ଧଳା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଯାଇଛି କି ଅନ୍ୟ କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗ? ମିନିଟ୍ରେ ଏମିତି ହୋଇଯିବ ସଫା
ଧଳା ସାର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଟି-ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଲୁକ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଦାଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ।
White Clothes Washing Tips : କପଢ଼ା ଧୋଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତରତରରେ ଆମେ ସବୁ କପଢ଼ାକୁ ଏକାଠି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ବାଲ୍ଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗ ଧଳା କପଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧଳା ସାର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଟି-ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପୁରା ଲୁକ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଦାଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ।
ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ ଉପାୟ ଆପଣାଯାଏ, ତେବେ ଧଳା କପଢ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ସହଜରେ ହଟାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ କେମିକାଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କପଢ଼ା ଖରାପ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧଳା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟ କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗକୁ କେମିତି ସଫା କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଭୁଲ୍ରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ।
ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କଣ କରିବେ?
ଯଦି କପଢ଼ା ଧୋଇବା ସମୟରେ ଧଳା ସାର୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର କପଢ଼ାରେ ଅନ୍ୟ କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ:
କପଢ଼ା ଅଲଗା କରନ୍ତୁ: ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ବାକି ରଙ୍ଗୀନ କପଢ଼ାଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଏଭଳି କପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗରମ ପାଣି ଦାଗକୁ କପଢ଼ା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ବସାଇ ଦେଇପାରେ।
ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର: ଏହା ବଦଳରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ଧୋଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ରଙ୍ଗ ବାହାରି ପାରିବ, ବାହାରିଯିବ।
ଜୋରରେ ରଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜୋରରେ ରଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କପଢ଼ା ଏବଂ ତାର ସୂତା (ଫାଇବର) ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଧଳା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟ କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗକୁ କେମିତି ସଫା କରିବେ?
୧. ଭିନେଗାର୍ (ସିରକା) ଏବଂ ଲୁଣର ସହଜ ଉପାୟ
ଯଦି ଧଳା କପଢ଼ାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କପଢ଼ାର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଧଳା ଭิନେଗାର୍ ଏବଂ ଲୁଣର ଘରୋଇ ଉପଚାର ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ୨ ରୁ ୩ ଚାମଚ ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ୧ ରୁ ୨ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା କପଢ଼ାକୁ ଏହି ପାଣିରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କପଢ଼ାକୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଡିଟରଜେଣ୍ଟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ହାଲୁକା ଏବଂ ନୂଆ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ।
୨. ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଭିନେଗାର୍ର ବ୍ୟବହାର
ଯଦି କପଢ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଗାଢ଼ ଅଛି, ତେବେ ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଭିନେଗାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦାଗ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ସେଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରୁ ଟିକେ ଭିନେଗାର୍ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଫେଣ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ହାତରେ ଦାଗ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଦ୍ଖୋର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଲାଗେ।
୩. ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣର ଘରୋଇ ନୁସଖା
ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଦାଗକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କପଢ଼ାକୁ ୩୦ ରୁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଖରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦାଗ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାଥରକେ ସଫା ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।
୪. କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହଟିପାରିବ ଦାଗ
ଖୁବ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କପଢ଼ାରୁ ରଙ୍ଗ ଦାଗ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶକୁ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାଲୁକା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କପଢ଼ାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ମନେହୁଏ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ବିଶେଷ କରି ହାଲୁକା ଦାଗ ଉପରେ ଭଲ କାମ କରେ।
୫. ବଜାରରେ ମิଳୁଥିବା ଷ୍ଟେନ୍ ରିମୁଭର
ଯଦି ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟେନ୍ ରିମୁଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟକୁ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ କପଢ଼ାକୁ କିଛି ସମୟ ସେଥିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କପଢ଼ାକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏମିତି ଭୁଲ୍ରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ?
୧. ଦାଗ ଲାଗିଥିବା କପଢ଼ାକୁ ଜୋରରେ ରଗଡ଼ିବା ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କପଢ଼ା ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
୨. ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାଗ ଆହୁରି ବସିଯାଇପାରେ।
୩. ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ କପଢ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଅଲଗା ଧୋଅନ୍ତୁ; ଧଳା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଏକାଠି ଧୋଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୪. ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପଢ଼ାକୁ ଓଲଟା କରି ଧୋଅନ୍ତୁ।
୫. କପଢ଼ା ଧୋଇବା ବେଳେ କଲର୍ କ୍ୟାଚିଂ ଶିଟ୍ (Color catching sheet) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।