(Video)ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାରାଣାସୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯଜ୍ଞ, ଆଦିତ୍ୟ-L ୧କୁ ୧୧.୫୦ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଇସ୍ରୋ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ତେବେ ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସୌର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ-ଏଲ୧କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନର ବିକ୍ରମ ଲାଣ୍ଡରଙ୍କ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଏହାର ଆଦିତ୍ୟ- ଏଲ୧ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ସକାଳ ୧୧: ୫୦ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ ।

#WATCH | Uttar Pradesh | Havan being performed in Varanasi for the successful launch of the ISRO's Aditya L1 mission from Sriharikota today. pic.twitter.com/7THhmodOXj

ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୧ ମିଶନର ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ :-

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୧ ମିଶନର ସଫଳ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାରାଣାସୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଦିତ୍ୟ- ଏଲ୧ ମିଶନର ସଫଳ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର :-

ଏହା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ- ଏଲ୧ ର ସଫଳ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ଦୁନ ଯୋଗ ପୀଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।

#WATCH | Uttarakhand: For the success of ISRO's Aditya L1 mission, Surya Namaskar and special prayers were performed at the centres of Doon Yoga Peeth in the presence of spiritual guru Acharya Bipin Joshi. pic.twitter.com/dL3B4WxPeo

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 2, 2023