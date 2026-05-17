ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କ’ଣ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ତେଲ ରେଟ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଝଟକା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଏନଜି ମହଙ୍ଗା ହୁଏ।

ଆଜି ସିଏନଜି ଆଉ ଏକ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହରର ସଦ୍ୟତମ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ହେଲେ, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆଜି, ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦେଶର ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:

ପେଟ୍ରୋଲ: ଲିଟର ପିଛା ୯୭.୭୭ ଟଙ୍କା ଅଛି।

ଡିଜେଲ: ଲିଟର ପିଛା ୯୦.୬୭ ଟଙ୍କା ଅଟେ।

କୋଲକାତା:

ପେଟ୍ରୋଲ: ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୭୦ ଟଙ୍କା ଅଛି।

ଡିଜେଲ: ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୧୩ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ମୁମ୍ବାଇ:

ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୦୬ ଟଙ୍କା ୬୮ ପଇସା।

ଡିଜେଲ: ୯୩.୧୪ ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଚେନ୍ନାଇ:

ପେଟ୍ରୋଲ: ୧୦୩ ଟଙ୍କା ୬୭ ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର।

ଡିଜେଲ: ପ୍ରତି ଲିଟର ୯୫.୨୫ ଟଙ୍କା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 

ପେଟ୍ରୋଲ: ଲିଟର ପିଛା ୧୦୪.୫୭ ଟଙ୍କା

ଡିଜେଲ: ପ୍ରତି ଲିଟର ୯୬.୧୧ ଟଙ୍କା

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା:

ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୋଏଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୭.୭୬ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲର ୯୦.୯୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୯୮.୪୭ ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୦.୯୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଭଳି ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୧୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୦.୮୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ୧୧୦.୬୧ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପାଟନାରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୭.୬୧ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ:

ସର୍ବୋପରି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟରେ ଜଡ଼ିତ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ, ‘ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ’ ବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

