ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମିଳିଯିବ ବିୟର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ… ଏମିତି ସହର ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆସିଲେ ଯିବାକୁ କରିବେନି ମନ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାତିର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେପାଳ କେବଳ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭୂମି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ରାତିର ଜୀବନ ଏବଂ ଖୋଲା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ, ପବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ସହଜରେ ବିୟର ପାଇପାରିବେ। କାଠମାଣ୍ଡୁର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଖରାର ହ୍ରଦ କୂଳ ଗଳି, ବିୟର ଏଠାକାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାକାର ରାତିର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
ନାଇଟ୍ ହବ୍ସ: ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ନେପାଳ ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହବ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶହ ଶହ ପବ୍, ବାର୍, କାଫେ ଏବଂ ଲାଉଞ୍ଜ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ବିୟରର ମଜା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇଥାନ୍ତି। ନେପାଳରେ ମଦ୍ୟପାନ ଆଇନ ଥିବା ବେଳେ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୋଲା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ଦୋକାନ ଏବଂ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିୟର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆପଣ ସହରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ବିୟର ପାଇପାରିବେ। ମଦ୍ୟପାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଇନଗତ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବାର୍ ରାତି ୧୨ଟାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
ନେପାଳର ରାତ୍ରି ଜୀବନ: ଏଠାକାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ବିୟର ନୁହେଁ। ନେପାଳର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ନେପାଳୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଆପଣ ପାର୍ଟି ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ନେପାଳର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ କେବେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିୟର ପ୍ରେମୀ, ତେବେ ନେପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାରରେ ଆପଣ ଗୋର୍ଖା, ଏଭରେଷ୍ଟ, ଟୁବୋର୍ଗ ଏବଂ କାର୍ଲସବର୍ଗ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇବେ।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ: ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ନେପାଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ନେପାଳୀ ବିୟରର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।