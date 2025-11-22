କେବେ ପିଇଛନ୍ତି ଅସରପା କଫି, ଗୋଟେ କପ୍ ର ଦାମ୍ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ପିଇବାକୁ କାଫେ ଆଗରେ ଠେଲାପେଲା!
ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଅସରପା କଫି। ଦାମ୍ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲେବରର କଫି ପିଇଥିବେ। ହେଲେ କେବେ ଅସରପାରେ ତିଆରି କଫି ପିଇଛନ୍ତି କି? ହଁ ଏହା ଏମିତି ସେମିତି କଫି ନୁହେଁ ଦାମ୍ ବି ଯେମିତି ଚାହିଦା ବି ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କାଫେ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଠେଲାପେଲା।
ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂର ଏକ କାଫେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଜବ କଫିର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଉପରେ ଅସରପା ଛିଞ୍ଚାଯାଇଛି।
“ଅସରପା କଫି” ନାମରେ ଡବଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାନୀୟ ଅନଲାଇନରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅସରପା ପାଉଡର ବ୍ୟତୀତ, କଫିରେ ଶୁଖିଲା ହଳଦିଆ ମିଲ୍ ୱର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ। ଦି କଭର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଥିବା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
କେଉଁଠାରେ ମିଳୁଛି ଏହି କଫି:
ଏହି ଅସରପା କଫି ବେଜିଂର ଏକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଥିମ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଫି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କପର ମୂଲ୍ୟ ୪୫ ୟୁଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ।
ହେଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜୁନ୍ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରକାରର କଫି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପ୍ରତି ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି,”।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “କୀଟପତଙ୍ଗ ଥିମ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ, ଥିମ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପାନୀୟ ପାଇବା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।”
ଏହା କ’ଣ କେବଳ ଅସରପା:
ଏହି ନୂତନ ପାନୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ପିଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଚନ ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ପାନୀୟ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ତିଆରି ଏକ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ପାନୀୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଫି କେବଳ ହାଲୋୱିନ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଫିର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣ କଫି ପରି ଅଧିକ ଥାଏ।
ଅସରପା ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି:
ସଂଗ୍ରହାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଇନିଜ୍ ମେଡିସିନ୍ (TCM) ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା।
ପାରମ୍ପରିକ ଚାଇନିଜ୍ ମେଡିସିନ୍ (TCM) ନୀତି ଦାବି କରେ ଯେ ଅସରପା ପାଉଡରକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହଳଦିଆ ମିଲ୍ ୱର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହି କଫି କିଏ ପିଉଛି:
କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଅସରପା କଫି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯୁବକମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପାମାଆମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଅସରପାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ଦୋକାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ କପ୍ ରୁ ଅଧିକ ଅସରପା କଫି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବେଜିଂ ବ୍ଲଗର ଚେନ୍ ସି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଅସରପାରେ ତିଆରି ଏହି କଫି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ହଁ, ଏହା ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେପରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି।”
ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜର ଏହି ସୃଜନଶୀଳ କଫି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦିଓ ତୁମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ।” ଚୀନରେ ଅପାରମ୍ପରିକ କଫି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରେ।