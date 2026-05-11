ଅଜବ! କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାପକୁ ଇନହେଲର ନେବା? ଅଜଗରର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଲୋକେ
ସାପ ନେଉଛି ନେବୁଲାଇଜର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚକିତ...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି: “ଆମର ସାତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ।”
ସାଧାରଣତଃ, ଆମେ ମଣିଷ, କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ପାଇଁ ଇନହେଲର କିମ୍ବା ନେବୁଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ଏକ ବିଶାଳ ପାଇଥନ ସାପ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରେ ଏବଂ ନେବୁଲାଇଜେସନ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ?
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଏଡ୍ ଟାଓକା ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର @sonny_cher_retics ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ମାଇ ପାଇଥନକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାକୁ ନେବୁଲାଇଜ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଆଜି ସକାଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେବୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି।”
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ନୋଜଲ୍ଟିକୁ ଅଜଗର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଔଷଧ ପିଇଥିଲା।
ଏଡ୍ ଟାଓକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜାଲିକାରିତ ଅଜଗର ସନି ଏବଂ ଚେର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳନପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓ ନେଟିଜେନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଜାଦାର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସାପ କ’ଣ ଛିଙ୍କନ୍ତି?” ଏଡ୍ ଟାଓକା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ହାମ୍ ପରି ଗନ୍ଧିତ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି? ସର୍ବପରି ସାପ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି।” ଏଥିରେ ଏଡ୍ ଟାଓକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ତଳ ପାଟିର ଗତିବିଧି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଔଷଧ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି।