HDFC ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇଚଇ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଠାତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇସ୍ତଫା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ, ଅତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନୈତିକତା ଅନୁରୂପ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନାହିଁ।
ନୂତନ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି
ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କେକି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେବ।
ମିଶ୍ରଣ ବା ମର୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ଅତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2021 ରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ HDFC ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ମିଶ୍ରଣ ବା ମର୍ଜର ଘଟିଥିଲା - ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଆସିନାହିଁ।
ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ପ୍ରଭାବ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ଜମାକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତି (ADRs) ରେ ପ୍ରାୟ 3% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କଣ ଘଟିଲା ଯାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା।
ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ମଜଭୁତ ରହିଛି
ତଥାପି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଭ 11.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 18,654 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନେଟ୍ ସୁଧ ଆୟ (NII) ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମୌଳିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।