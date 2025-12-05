ପଡ଼ିଆରେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ… ଆଖି ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୁମ୍ ପିଟିଲେ, ଆଉ ଶତକ ହାସଲ କଲେ
ଖେଳାଳି ହେବ ତ ଏମିତି। ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖେଳାଳି ହେବ ତ ଏମିତି… ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବା ଜଣେ ଖେଳାଳିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଚଷମା ପିନ୍ଧି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଘଟଣା ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଆଉ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା।
ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି।
ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କ୍ରାଏଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହାଗଲି ଓଭାଲରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶେଷ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୫୩୧ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାତ୍ର ୭୪ ରନ୍ରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ହେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଶାଇ ହୋପ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କୁ ଆଖିର ଆଲର୍ଜି ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ହେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଶାଇ ହୋପ୍ ଇନିଂସର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖି ୧୩୯ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ୧୦୭ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୫୬ ରନ୍ କରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୬୭ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ବର୍ଷକୁ ହୋପ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି:
ଶାଇ ହୋପ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଏକ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ସେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଶାଇ ହୋପ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ରେ ଏକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି।