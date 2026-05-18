“ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ”, CM ବିଜୟ ଥଲାପତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଉ ନେଉ ଆକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶୃତି ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ନିଜ ପରାଜୟକୁ ଏଯାଏଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ।
ତେଣୁ ‘ଡ୍ରାଭିଡ଼ ମୁନ୍ନେତ୍ର କାଝାଗମ୍’ (ଡିଏମକେ) ସଭାପତି ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଞ୍ଜାଭୁରରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଡିଏମକେ ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଟିଭିକେ ନେତା ବିଜୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ମଧ୍ୟ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପରି ବିଫଳ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ପାଦପ୍ପାଇରେ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର ଅଂଶକାଳୀନ କାମ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଥୁଥୁକୁଡି ନିକଟରେ, ମଦ୍ୟପାନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଦିନରୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିନାହିଁ:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଏମକେର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ, ପୋଲିସ ବାହିନୀର ହାତ ବନ୍ଧା ହେବା ଘଟଣାକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଏବେ, ଟିଭିକେର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ମୂଳ ପୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି: ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି କ’ଣ ରହିବ?
ସେ ଟିଭିକେ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ।
ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିବୁ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଅ! କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।
ଯଦି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।