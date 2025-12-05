ସଇତାନ ବାପା… ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ନାଁରେ ୨.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା କଲା, ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢାଇ ମାରିଦେଲା
ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବାପା।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ନୃଶଂସ ବାପା… କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ଯୋଜନା କରି ମାରିଦେଲା। ତାହା ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ପୁରା ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ ପରି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରେ ଅନିକେତ ଶର୍ମା (୨୮)ଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ରାତିରେ କୁଣ୍ଡାରକି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଅନିକେତର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୀମା ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଅନିକେତଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିକେତ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କହି ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କୁଣ୍ଡାରକି-ଚାନ୍ଦୌସୀ ବାଇପାସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ବାବୁରାମ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ବୀମା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅନିକେତଙ୍କର ୨.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଥିଲା। ପୋଲିସ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ବାବୁରାମ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ବୀମା ପଲିସି ନେଇଥିଲେ।
ଓକିଲ ଅନିକେତଙ୍କ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପଲିସି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁରାମଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ।
କାରଟି ଅନିକେତଙ୍କୁ ଚାପି ମାରିଦେଲା:
ବୀମା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଓକିଲ ଅନିକେତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିକେତଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କାର୍ ଚଢାଇ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୁୱର ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିକେତର ବାପା ବାବୁରାମ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭଡାଟିଆ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ବାବୁରାମଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି:
ଅନିକେତର ବାପା ବାବୁରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବବିତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ: ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅନିକେତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ।
ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ। ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବବିତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ବାବୁରାମ ତାଙ୍କ ବୟସର ଅଧା ବୟସର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁନଃବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବବଲି।
ତାଙ୍କର ବବଲି ସହିତ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନାନକ ମଟ୍ଟାରେ ଏକ ଡକାୟତି ପାଇଁ ବାବୁରାମଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା।
କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସେ ବବଲି ଏବଂ ଅନିକେତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ବାବୁରାମଙ୍କୁ ରାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସେ ଅନିକେତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ଆଦେଶ କୁମାରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅମରୋହାର ନୌଗୱାନ ସାଦତର ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ: ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା।
ବୀମା ହଡପ୍:
ଏହି ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବାବୁରାମ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୀମାକୃତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୪ରେ, ଆଦେଶ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନିକେତ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ।
ସେ ଟାଟାରୁ ୨.୧୦ କୋଟିର ବୀମା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୨.୫ ମିଲିୟନର ବୀମା କରିଛନ୍ତି। ଆଦେଶ ବାବୁରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ବୀମା ଟଙ୍କାରେ ୨.୫ ମିଲିୟନ ପାଇବେ। ଦାବିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।