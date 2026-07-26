ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଲେ ‘ଭିତିରି କାହାଣୀ’
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଜେପି (CJP) ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏହି ବିଷୟରେ ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ଇନ୍ଦୋର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲା, କାରଣ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।
ଶନିବାର ରାତିରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି, “ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।” ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ପରେ ଏବଂ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
NEET (UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ CJP ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କିଛି ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶନିବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ CJP ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପରେ ସଂଗଠନ କହିଥିଲା ଯେ, ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ମାନିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଭାରତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ “ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି”ଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିଛି।
ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ଭୂମିକା ରହିଛି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା? ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।”
ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଆଶା ଭାବେ ଦେଖିଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଥିଲେ, “ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RSS କ’ଣ, ତାହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ।”