ପୃଥିବୀର ଅସଲି ବୟସ କେତେ? ଗବେଷଣାରେ ମିଳିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର!

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୃଥିବୀ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ବୟସ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ କେତେ ପୁରୁଣା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ପୃଥିବୀ କେତେ ପୁରୁଣା।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୪.୫୪ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ବୋଲି ଆକଳନ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରେଡିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡେଟିଂ।

ଏହି କୌଶଳ ମାପ କରେ ଯେ ୟୁରାନିୟମ ଭଳି ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୀସା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ କିପରି କ୍ଷୟ ହୁଏ। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ହାରରେ ଘଟେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହାର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ କ୍ୟାପସୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡେଟିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଗବେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଆଗ୍ନେୟଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କ୍ଷୟ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହାର ଅନେକ ପୁରୁଣା ପଥର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାକାଶ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

ପୃଥିବୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନାକୁ କ୍ରସ-ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହର ଆନୁମାନିକ ବୟସକୁ ଆହୁରି ସୁଧାର କରିପାରିବେ।

ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ନମୁନାର ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବଦା ଏକ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ୪.୫୪ ବିଲିୟନ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମହାସାଗର ଏବଂ ମହାଦେଶର ଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଧାରଣ କରିଛି।

୧୧ ଟଙ୍କାରେ ଦିନକୁ ୨ ଜିବି ଡାଟା, ୮୪ ଦିନିଆ…

ଦେଶର ସବୁଠୁ ଗରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ?…

