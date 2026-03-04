୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୮୦ ରନ୍… ତଥାପି ଭାରତର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡ଼ରୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ସାମ୍ କରନ

କାହିଁକି ଭାରତର ଏହି ଖାଳିଳିଙ୍କୁ ଏତେ ଡ଼ରୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ।

କରନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଭିଷେକର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଭଲଭାବରେ ଅବଗତ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ:

ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୩୫ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୭ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୫୦ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ କରନ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅଭିଷେକ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଗୁରୁବାର ରାତି ଉପରେ।”

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୮୦ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ବଲରୁ ୫୫ ରନ ସାମିଲ ଅଛି।

ସେ ପ୍ରଥମରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ କ୍ରମାଗତ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୨ ବଲରୁ ୧୫ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧ ବଲରୁ ୧୦ ରନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ।

ICC ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସହିତ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର।

