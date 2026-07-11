ମାସକୁ ୧୫ ଦିନ କରୁଥିଲା ଚୋରି; ସେହି ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିଲା ଅୟସ୍
ଅଜବ ଚୋର। ନାଁ ତାର ଶେଖର। ସେ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ମାସକୁ କେବଳ ୧୫ ଦିନ ଚୋରୁ କରୁଥିଲା
କଟକ: ପୋଲିସ ନାକ ତଳୁ କରୁଥିଲା ଚୋରି। ତାହା ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାଇଥିଲା କଳାକନା। ହେଲେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ। ଗାଁ ଲୋକେ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ସୁଧାର ଚୋର ଜଣକ ମାସକୁ କେବଳ ୧୫ ଦିନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ବାକି ୧୫ ଦିନ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ କରୁଥିଲା।
ଅଜବ ଚୋର। ନାଁ ତାର ଶେଖର। ସେ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ମାସକୁ କେବଳ ୧୫ ଦିନ ଚୋରୁ କରୁଥିଲା ଶେଖର। ପୁଣି କେବଳ ମନ୍ଦିର। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି କେବଳ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରୁ୍ଥିଲା। ରାତି ହେଲା ପୂରା ଗାଁ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲା। ତା’ପରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଶେଖର। ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ବାହାରୁଥିଲା। ରଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ତା’ପରେ ପୂରା ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଆଠଗଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଶେଖର।
ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚୋରକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଚୋରି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅନେକ କଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଛି? କେମିତି ଚୋରି କରୁଛି? ଚୋରି ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରୁଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଛି।
ଚୋର କହିଛି, ୭ରୁ ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଯାଏ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଠଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମଦ ପିଏ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିବ, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ବୋଲି ଚୋର କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛି, କେତେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଛି, ତାର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ମଦ ପିଏ, ହୋଟେଲରେ ଖାଏ। ମୁଁ ଏକା ଚୋରି କରିଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ୨ ଥର, ଆଠଗଡ଼ ଜେଲ ୧ ଓ ଶାଳବଣୀ ଥରେ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଚୋରି କରେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।