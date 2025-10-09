ହଠାତ୍ ଦଳରୁ ବାହାରିଗଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍, ଏବେ କ’ଣ ହେବ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଟିମ୍?
କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କାଭ୍ୟା ମାରାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସୁପରଚାର୍ଜର୍ସ ଦଳକୁ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ହଠାତ୍ ଦଳ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି ସେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ରେ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସୁପରଚାର୍ଜର୍ସକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ନୂତନ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳର ନୂତନ ମାଲିକ ଏବଂ ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡିଲେ: ବିୟର୍ଡ ବିଫୋର ୱିକେଟ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏହା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।”
୪୭ ବର୍ଷୀୟ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୂତନ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ମନୋଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ମିଳିନାହିଁ।
ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ: ଆଇପିଏଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ SA20ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କେପର ମାଲିକ ସନ ଗ୍ରୁପ୍, ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି।
ସନ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି ଯେ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। “ଆମେ ଫ୍ରେଡିଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସୁପରଚାର୍ଜର୍ସରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ,” ସନ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି।
ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁପରଚାର୍ଜର୍ସକୁ ଏକ ଭଲ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ନିରାଶାଜନକ।