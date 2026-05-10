ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏହିସବୁ ଦିନ ଝୁଲିବ ତାଲା, SBI-HDFC ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ୧୧ ମେ’ରୁ ୧୭ ମେ’ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ନଅଟି ଛୁଟିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI), HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାରରେ ପଡୁଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶନିବାର ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯାହା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। RBI କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ମେ ୧୭ ତାରିଖ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି ହେତୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚଳଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ RBI ଛୁଟି ତାଲିକା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ ଛୁଟି ସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ମେ’ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
ଶୁକ୍ରବାର, ୧ ମେ’ ୨୦୨୬ ରେ ମେ ଦିବସ / ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ବୁଧବାର, ୨୭ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ବକ୍ରୀଦ / ଇଦ-ଉଲ-ଆଧା ଅବସରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର (୯ ମଇ), ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (୨୩ ମଇ) ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ମେ ମାସରେ ଛୁଟିଦିନ:
୨୩ ମଇ (ଶନିବାର): ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
୨୪ ମଇ (ରବିବାର)
୨୭ ମଇ (ବୁଧବାର): ବକ୍ରୀଦ / ଈଦ-ଉଲ-ଆଧା
ମଇ ୩୧ (ରବିବାର)
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେବେ ବନ୍ଦ ରହେ:
ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଏବଂ ରୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବାର ଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ।
ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। RBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଅଣ-ସୂଚିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗେଜେଟେଡ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟିଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହେ।
ଛୁଟିଦିନରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ:
୧- ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
୨- ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି UPI କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଦିନରାତି କାମ କରେ।
୩- ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ।
୪- ଏହା ସହିତ, NEFT/RTGS ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଫର୍ମ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ଫର୍ମ ଏବଂ ଚେକବୁକ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ।
୫- ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଡ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
୬- ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଫର୍ମ, ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ଲକର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।