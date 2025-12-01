Early Signs Of Liver Damage: ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ 4 ଲକ୍ଷଣ, କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ଜାଣନ୍ତୁ?
ସାବଧାନ! ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ 4 ଲକ୍ଷଣ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯକୃତ ବା ଲିଭର ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ।
1- ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ବିଲିରୁବିନତୁ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ରକ୍ତରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ହାଲୁକା କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
2- କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ, ବେକ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଛୋଟ, ଲାଲ, ଦାଗ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ପାଇଡର ଆଞ୍ଜିଓମା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ହାତର ପାପୁଲି ଲାଲ ହେବା କିମ୍ବା ପାମାର ଏରିଥେମା ମଧ୍ୟ ଲିଭର କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ।
3- ବିନା କିଛି ରାସେସରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ଲିଭର ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ପିତ୍ତ ଲୁଣ ବା ବଏଲ ସଲ୍ଟ୍ସ ଜମା ହୋଇ ଚର୍ମର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। କୁଣ୍ଡାଇ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହା ନିଦ ଏବଂ ଦିନର ବିଶ୍ରାମକୁ ବାଧା ଦିଏ।
4- ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କିମ୍ବା ଦାଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁ, ବେକ କିମ୍ବା ବାହୁରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଲଗାତାର ଫୁଲିବା ଏବଂ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଲିଭର ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
5- ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଟେରି ନଖ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଖ ପ୍ରାୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପୀ ପଟି ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ମ୍ୟୁରକି ଲାଇନ୍ସ ପରି ଧଳା ଧାର, ଲିଭରରେ ଖରାପ ମେଟାବେଲିଜ୍ୟମ ସୂଚିତ କରେ।
6- ଏହି ଚର୍ମ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥକ୍କାପଣ, ଫୁଲିବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଆଖି ହଳଦିଆ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଳମ୍ବ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ।