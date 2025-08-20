ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ସହ ଅନେକ ରୋଗକୁ କରିବେ ବାଏ ବାଏ…
ପେଟ ଫୁଲିବା, ବଦହଜମୀ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଘରେ ଘରେ ହେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ସେ ଡାଲମା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଟନୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦକୁ କରି ଦିଏ ଦୁଇଗୁଣ । ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଫିଟ୍ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେବନି ।
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘରର ହେଙ୍ଗୁ ଶରୀରକୁ କ’ଣ ଫାଇଦା ଦେବ । ଶରୀରକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇଦା ଦେବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନଥିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଶରୀରକୁ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବ ଫାଇଦା । ତା ସହ ଏହାକୁ କିପରି କରିବା ବ୍ୟବହାର ।
ହେଙ୍ଗୁ ଏକ ମସଲା ଯାହାକୁ ପେଟ ଏବଂ ପାଚନ ପାଇଁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
ଏହା ପ୍ରଥମେ ପେଟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା, ବଦହଜମୀ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହେଙ୍ଗୁ କାହିଁକି ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ
ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ । ଏହା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ଏବଂ ଶରୀରେ ଏସିଡ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ପେଟ କଠିନତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ହ୍ରାସ କରେ ।
ପାଇଲ୍ସ ସମସ୍ୟାରେ: ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ଏହି ପାଣି ପିଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ମଳକୁ ନରମ କରେ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରେ ।
ହେଙ୍ଗୁ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରେ ।
ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ମଳ ଗତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରେ । ଏହା ମଳ ମାର୍ଗକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଅନେକ ଦିଗରେ ଲାଭଦାୟକ । ତେଣୁ, ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।
ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟା ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତନଳୀର ମଇଳା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ପେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଥାଏ । ରାତିରେ ହେଙ୍ଗୁ ୧ କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଦା ଦେବ ହେଙ୍ଗୁ ପାଣି ।