ଅଦାପାଣିରେ ଅଛି ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା, ଏବେ ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ, ହେବନି ପିରିୟଡ୍ସ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ରୋଗ ହେବ ଭଲ
Health Tips: ଅଦା ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର । ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଅଦା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରାଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ଅଦା ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ ।
ଅଦା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧି ଅଟେ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଶୀତ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ କରାଯାଏ । ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଦାକୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡି ବୁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନେକରାଯାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଚା’ରେ ଅଦା ମିଶାଇ ପିଇଥାନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ଚା’ର ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଳା ଖସ୍ଖସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଳିକି ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅଦା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।
ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ନିୟମିତ ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ । କାରଣ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ବଦହଜମୀ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅଦା ଖାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିସହ ଏହା ଚିନ୍ତା, ଚାପ କମ୍ କରି ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିପାରେ ।
ଗରମ ପାଣି ଓ ଅଦା ପିଇଲେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ ବଢିଥାଏ । ଏହା ମେଦବହୁଳତା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଭୋକ ମଧ୍ୟ କମାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଦା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ କରି ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଦା କିମ୍ବା ଅଦା ପାଣି ସେବନ କଲେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହ୍ରାସ ପାଏ ଯାହାକି ହୃଦୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।
ଅଦାରେ ଜିଞ୍ଜରଲ ଥାଏ । ଏହି ତତ୍ତ୍ବ ଗଣ୍ଠି ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିପାରେ । ଜିଞ୍ଜରଲ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଅଟେ । ଗଣ୍ଠି, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କମାଇବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଅଦା ପାଣି ତ୍ବଚା ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଡାଇରିଆ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୁଏ । ଦେହ ବୁଲାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ କମିଯାଏ । ଅଦାକୁ ମେଥି କିମ୍ବା ପୋଦିନା ସହ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ ।
୨୦୦୧ ରେ ରୁମେଟୋଲୋଜି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ, ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ୪ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଗ୍ରାମ ଅଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପରିଣାମସୂରୁପ, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ସହ ଜଏଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ।
ଆମେରିକାରେ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିକଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମେଡିସିନ ପ୍ରଫେସର ଡଃ ଡେଭିଡ ଇ. ୱିଲିୟମ୍ସ ଏହି ଷ୍ଟଡିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଲା, ଅଦାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଆପଣ ପାଣିରେ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ପକାଇ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ କିମ୍ବା ଅଦା ଚା’ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା-କାଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।