ମାରାତ୍ମକ କ୍ଯାନସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁମେହ,ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ହଜାରେ ରୋଗର ମହୌଷଧି ‘କାଙ୍କଡ଼’, କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….

ସବୁଜ ପନିପରିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଭଣ୍ଡାର । ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏକ ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ।
ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଫାଇବର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଭଳି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ପନିପରିବାରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଙ୍କଡ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।
ତ୍ୱଚା:
କାଙ୍କଡ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାରଣ ଏଥିରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ, ଲ୍ୟୁଟିନ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏହି ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ସଫାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ୟ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଏଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ୱଚାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁବ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମଧୁମେହ:
ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । କାଙ୍କଡ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଫାଇବରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଏହା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାଙ୍କଡ଼ ନିୟମିତ ସେବନ ମଧ୍ୟ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ରକ୍ତଚାପ:
କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଆପଣ କାଙ୍କଡ଼ରୁ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇପାରିବେ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:
କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ସେବନ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ କାରୋଟିନ୍ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ:
କାଙ୍କଡରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଜେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ। ଏହା ସହିତ କୁର୍ତୁଲା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ । ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ ।
ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ:
କାଙ୍କଡ ପୋଟାସିୟମରେ ଭରପୂର । ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ :
ଯେଉଁମାନେ ମେଦ ବହୁଳତାରେ ପୀଡିତ, ସେମାନେ କାଙ୍କଡ ଖାଇ ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଙ୍କଡରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ ।