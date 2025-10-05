ଅତ୍ୟଧିକ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତ ହୋଇଯିବ ଅକାମୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକରେ କେତେ ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଖାଇବା ଉଚିତ୍
ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହଳଦୀ କେବଳ ଏକ ମସଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ମସଲା ଯାହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ।
ପନିପରିବା, ଡାଲି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ହଳଦୀ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସଂଯମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ହାର୍ଭାର୍ଡ-ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡକ୍ଟର ସେଠ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ, ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
କେତେ ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଖାଇବେ
ଆମେରିକାର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର AIIMS ରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ସେଠ୍ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଡକ୍ଟର ସେଠ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଯକୃତ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଏ ଯେ ହଳଦୀ ଯକୃତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କି କ୍ଷତିକାରକ।”
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ହଳଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି, ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପନିପରିବା, ଚା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସହିତ ଅଧାରୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କରି ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଯକୃତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ହଳଦୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ଯକୃତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।”
ହଳଦୀ କ୍ଷତିକାରକ
ଡକ୍ଟର ସେଥ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରୋଗରେ ପ୍ରଦାହକୁ କମ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ଯକୃତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ନିରାପଦ। ତଥାପି, ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ଭାବରେ ହଳଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ
ହଳଦୀରେ କର୍କ୍ୟୁମିନ୍, ଏକ ପଲିଫେନୋଲ୍ ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ହଳଦୀକୁ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଦିଏ। ଆମେରିକୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଦି ୱେବମାଡ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କରକ୍ୟୁମିନ୍ ପ୍ରଦାହ, ପେଟ ଅଲସର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା, ମଧୁମେହ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର
ହଳଦୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର, ଯାହା ଚର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ଏହା ରଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଆଣେ। ଏହା ଦାଗ ଏବଂ କୁଞ୍ଚନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ।