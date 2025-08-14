ସାବଧାନ! ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇ ହେଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି Botulism ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ
ଜାଣନ୍ତୁ Botulism କଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରୋକୋଲିକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିଥାଉ । ଏହାକୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇଟାଲୀର ଜଣେ 52 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ରୋକୋଲି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହି ସମୟରେ, 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ 52 ବର୍ଷୀୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଲୁଇଗି ଡି ସାର୍ନୋ। ଏହାକୁ ଇଟାଲୀର ବୋଟୁଲିଜିମ୍ ନାମକ ଏକ ବିପଦଜନକ ରୋଗ ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଇଟାଲୀର କାଲାବ୍ରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ।
ବୋଟୁଲିଜିମ୍ କ’ଣ- କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁସାରେ, ବୋଟୁଲିଜିମ୍ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ । ଏହା କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍ ବୋଟୁଲିନମ୍ ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହି ବିଷ ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ ।
କେତେ ପ୍ରକାରର ବୋଟୁଲିଜିମ୍-
ଫୁଡବର୍ଣ୍ଣ ବୋଟୁଲିଜିମ୍ – ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ।
ଉଣ୍ଡ ବୋଟୁଲିଜିମ୍ – ଜୀବାଣୁ ଏକ କ୍ଷତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ।
ଇନଫାଣ୍ଟ ବୋଟୁଲିଜିମ୍ – ଏହି ରୋଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ।
ବୋଟୁଲିଜିମର ଲକ୍ଷଣ-
ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଝାପସା ଦେଖାଯିବ
ଆଖିରେ ଫୁଲା
ଘୁରିବା
ଆଖିପତା ଝଡିପଡ଼ିବା
ଗଳା ଶୁଖିଯିବା
ବାନ୍ତି
ପେଟ ଫୁଲିବା
ଗିଳିବା କିମ୍ବା କହିବାରେ କଷ୍ଟ
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ
କମ୍ ରକ୍ତଚାପ
ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା