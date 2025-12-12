ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ 2ଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ନୂଆ ଷ୍ଟଡୀରୁ ଖୁଲାସା
ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ 2ଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ । ଏପରିକି କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢାଇପରେ । ବ୍ରିଟିଶ ମେଡିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଡେନମାର୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅନେକ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହି ଗବେଷଣା ୧୯୯୬ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୧୫-୪୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡେନମାର୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ରେକର୍ଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହରମୋନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ଗବେଷଣାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ହରମୋନଲ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଇସ୍କେମିକ୍ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉତ୍ପାଦ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଭାଜାଇନାଲ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍କିନ ପ୍ୟାଚ୍ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ବଢାଏ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା?
ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ନେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଶରୀରରେ ହରମୋନ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କଲେ, ଏହା ଶରୀରରେ ହରମୋନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ସ୍ତନରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢାଏ, ଯାହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକାରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ତନ ଟିସୁରେ କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନର ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଭାଜାଇନାଲ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍କିନ ପ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯୋନି ରିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହୃଦଘାତର ବିପଦକୁ 3.8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏବଂ ସ୍କିନ ପ୍ୟାଚ୍ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ବିପଦକୁ 3.4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହରମୋନ୍ ଗର୍ଭନିରୋଧକ, ମିଳିତ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍-ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିନ୍ ବଟିକା, ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ବିପଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ।
ସତର୍କତାର ସହିତ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏବଂ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।