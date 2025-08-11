ସାବଧାନ! ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି Tight Bra, ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନସର, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ କି?
ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ମାରତ୍ମକ ରୋଗ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆମେ ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ଖରାବ। ସାବଧାନ ଯଦି ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ତକ। ନଚେତ ହୋଇପାରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନସର।
ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାରଯୁକ୍ତ ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଇନଫେକ୍ସନ କରାଇଥାଏ।
ବ୍ରା କ’ଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି କରେ? ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ?
ଟିଓଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି ଯଦି କେହି ତାରଯୁକ୍ତ ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଗୁଜବ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୧୯୯୫ ମସିହାରେ, ସିଡନୀ ରସ୍ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ସୋମା ଗ୍ରୀସ୍ମାଜିୟରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ଡ୍ରେସେଡ୍ ଟୁ କିଲ୍” କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ ବ୍ରା, ବିଶେଷକରି ଅଣ୍ଡରୱାୟାର ବ୍ରା, ଲିମ୍ଫା ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ।
ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ତନ ଟିସୁରେ ଫସିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଗୁଜବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଛି।
ଆଜିକାଲି ଏପରି ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଗବେଷଣା ହୋଇନାହିଁ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହୁଏ।
କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହି ଗୁଜବ କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।
ଗବେଷଣା କ’ଣ କହୁଛି
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଥରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଟାଇଟ୍, ତାରଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେଉ, ଏହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଆମେରିକୀୟ କର୍କଟ ସମାଜ ଏବଂ ଜାତୀୟ କର୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଳି ଶୀର୍ଷ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାର ପ୍ରକାର, ଫିଟ୍ କିମ୍ବା କଟନତା କର୍କଟ ସହିତ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ସିଆଟେଲର ଫ୍ରେଡ୍ ହଚିନସନ୍ କର୍କଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଗବେଷକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦୦ ମହିଳାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଟାଇଟ୍ ବ୍ରା ଏବଂ କ୍ୟାନସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ୟାନସର ଏପିଡେମିଓଲୋଜି, ବାୟୋମାର୍କର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିଭେନସନ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାନସର ସୋସାଇଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବୈଧ ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହୁଏ।