ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଲଗାତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍-ଲାପଟପ୍ର ଲଗାତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଆମ ଆଖିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଲଗାତାର ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖିର ଥକ୍କାପଣ, ଜ୍ୱଳନ, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଝାପ୍ସା ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ।
ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନନିଆଯାଏ, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି କିଛି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆଖି ଉପରେ ଚାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
20-20-20 ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ- ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅତି କମରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ଆଖିର ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଏବଂ ଆଖିର ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ କମ କରେ ।
ସ୍କ୍ରିନର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୂରତା ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ- ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆଖିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦୂରରେ ଏବଂ ଟିକେ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହା ଆଖି ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମ କରେ ।
ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ମିଟିମିଟି କରନ୍ତୁ- ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଖି ମିଟିମିଟି କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି । ଏହା ଆଖି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ଝାପ୍ସା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ତେଣୁ, ପ୍ରତି କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଖି ମିଟିମିଟି କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ- ପାଳଙ୍ଗ, ମକା ଏବଂ ପପେୟା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ନାମକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆଖିକୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୀଳ ଆଲୋକରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ ।