ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇବା ଭଲ ନା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଭଲ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ
ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ କରିବାକୁ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ମଧୁମେହ ଏବଂ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଫିଟନେସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖାଇବା ପରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ହାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କିଛି ହାଲୁକା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ପାଦକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତଳକୁ କରିବା ମାଂସପେଶୀ ଭିତରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ପାଇକ୍ ହ୍ରାସ କରେ ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଖାଇବା ପରେ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ରଖେ ।
ହାଲୁକା ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ପେଟ ଭାରୀ ହେବା ଏବଂ ଫୁଲିବା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଖାଇବା ପରେ ଚାଲିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ ହେବ ।