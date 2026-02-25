Chia Seeds Side Effects: ଏହି ଲୋକ ଭୁଲରେ ଖାଆନ୍ତୁନି ଚିଆ ସିଡ୍, ଫାଇଦା ବଦଳରେ ସହିବେ ଅଧିକା କ୍ଷତି; ସତର୍କ କରାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ

Chia Seeds : କିଏ ଚିଆ ସିଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଝାଳ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଶୀତଦିନେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଚିଆ ସିଡ୍। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିହନ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ।

ଯଦିଓ ଚିଆ ସିଡ୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚିଆ ସିଡ୍ ଖାଇବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚିଆ ସିଡ୍ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

ଚିଆ ସିଡ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର: ଚିଆ ସିଡ୍, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଡ୍, ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲଥଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଫସଫରସ୍, ସେଲେନିୟମ୍, ଲୁହା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

କିଏ ଚିଆ ସିଡ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଡାକ୍ତର ଶିଖା ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା, ସିଡ୍ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପତଳା ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିଆ ସିଡ୍ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଚିଆ ସିଡ୍ ରେ ଫସଫରସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ।

ଏହା ସହିତ, ଯଦି କେହି ରକ୍ତ ପତଳାକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିଆ ସିଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା କରିପାରେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର IBS (ଇରିଟେବଲ ବାଓଏଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍) ଅଛି, ତେବେ ଚିଆ ସିଡ୍ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଚିଆ ସିଡରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀ ଫୁଲିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଆ ସିଡ୍ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

